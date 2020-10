Geronimo Stilton protagonista dell'International Translation Day

In occasione dell’International Translation Day che sul canale youtube della KINDER- UND JUGENDBIBLIOTHEK der ZENTRAL- UND LANDESBIBLIOTHEK BERLIN (la sezione ragazzi della Biblioteca Centrale Statale di Berlino) è stato pubblicato il video realizzato dall’associazione di traduttori Weltlesebühne e dalla traduttrice letteraria Nadine Püschel, che vede tra i suoi protagonisti Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. In occasione dell’International Translation Day che sul canale youtube della KINDER- UND JUGENDBIBLIOTHEK der ZENTRAL- UND LANDESBIBLIOTHEK BERLIN (la sezione ragazzi della Biblioteca Centrale Statale di Berlino) è stato pubblicato il video realizzato dall’associazione di traduttori Weltlesebühne e dalla traduttrice letteraria Nadine Püschel, che vede tra i suoi protagonisti Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo.





Il progetto nasce per raccontare, questa volta in formato digitale, l’affascinante mondo della traduzione letteraria: per vivere le divertenti ed emozionanti avventure di Geronimo Stilton in lingue diverse, abbiamo infatti bisogno di artisti del linguaggio e "cercatori di parole" come Nadine Püschel, che ha studiato traduzione letteraria ed è una delle traduttrici tedesche dei libri di Geronimo Stilton. Dal 2004 la Püschel vive e lavora come traduttrice e sottotitolatrice a Berlino e si impegna per offrire ai giovani lettori approfondimenti sulla traduzione letteraria, proprio come accade in questo video – diretto dalla regista Nina Mair – dove vengono mostrate le differenti edizioni in italiano, tedesco e turco di alcune storie del topo giornalista lette per l’occasione da giovani lettori. Un modo per festeggiare la giornata mondiale della traduzione anche assieme ai più piccoli.

Nato da un’idea di Elisabetta Dami, Geronimo Stilton è il personaggio di cui Atlantyca Entertaiment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni PIEMME, è diventata un fenomeno globale con oltre 161 milioni di libri venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi.