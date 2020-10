Covid, Ispi: "Isolare gli anziani per salvarli"

ROMA - Secondo uno studio dell'Ispi confinare solo le persone di età più avanzata salverebbe da 50 al 95% di persone in più che se non si prendesse alcuna misura evitando al contempo un nuovo lockdown. Non mancano tuttavia le difficoltà pratiche e i dubbi etici.