Lezioni di italiano per Suarez

- Luis Suarez fa passi in avanti verso la Juventus. Altro tassello che potrebbe sbloccare la trattativa è il passaporto comunitario, per acquisire la cittadinanza italiana grazie alla moglie che, pur essendo di Montevideo, ha parenti friulani. L'attaccante uruguaiano, che dovrà liberarsi dal Barcellona, ha già raggiunto un accordo economico con i bianconeri che per tesserarlo attendono che diventi comunitario, in quanto gli slot per tesserare gli extracomunitari sono stati occupati da Arthur e McKennie.