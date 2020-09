Elezioni: passa il sì a referendum. Giani avanti in Toscana. De Luca in Campania, Puglia in bilico

ROMA - Toscana al centrosinstra, Marche al centrodestra, Puglia in bilico. Sono i primi dati che emergono dagli exit poll sulle Regionali dopo la chiusura dei seggi alle 15. Intanto al Referendum costituzionale vince il Sì con una forchetta, in base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, tra il 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.