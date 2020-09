ROMA - E' stabile il numero dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.869 casi di ieri, ma con quasi 20 mila tamponi in meno (84.714 oggi). Le vittime sono 17, proprio come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870.