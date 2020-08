Politica: nasce il Movimento Civico “Noi Ci Siamo Ostuni”

Una nuova realtà politica è nata nella Città di Ostuni (BR): Si è costituito il movimento civico "Noi Ci Siamo Ostuni". Il coordinatore cittadino sarà il Dott. Alessandro Nardelli, sociologo e giornalista.Una scelta importante quella del Dott. Antonio Camarda, Presidente del Movimento Civico “Noi Ci Siamo” presente a Francavilla, a Ceglie e oggi anche a Ostuni, che ha voluto affidare la nascita e la futura crescita della lista civica ostunese ad un valido professionista appassionato dei sani valori caratterizzanti la buona politica. Nardelli, nel corso degli anni, ha maturato una importante formazione politica che lo rende pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura.Atteggiamento propositivo e attenzione per le vicende del proprio territorio, questi i punti cardine che caratterizzeranno l'operato politico di Alessandro Nardelli. Queste le sue dichiarazioni:“Ringrazio l'amico Antonio Camarda, che ha creduto in me, affidandomi il difficile compito di coordinare la neonata lista civica “Noi ci Siamo Ostuni”. Svolgerò questo compito con il giustoentusiasmo, ma anche con la necessaria accortezza che dovrebbe caratterizzare ognuno di noi.Intanto, ci tengo a dire che le porte sono aperte a tutti coloro che avranno piacere a mettere a disposizione la propria esperienza, volta a far crescere la nostra lista. Ma anche a fornire il proprio contributo intellettuale per definire delle proposte concrete per la crescita della Città Bianca.Dico basta alla politica delle polemiche sterili, delle offese, degli attacchi frutto unicamente della contrapposizione politica. Sono convinto che una politica propositiva è possibile e che nella nostra città, tanti sono i cittadini che potrebbero dare il loro fondamentale contributo al miglioramento della nostra bella Ostuni. Sento forte la responsabilità di accoglierCi e di ascoltarCi.Ecco perchè guardo con favore all'operato del Consigliere Comunale della Città di Ostuni, Francesco Semerano, del quale ammiro la pacatezza nei toni con i quali si esprime, caratteristica che ritengo fondamentale per un politico. Inoltre, ho imparato a scoprire e ad apprezzare i suoi valori umani e la sua tenacia nelle battaglie politiche da lui intraprese, come, ad esempio, quella a difesa dell'Ospedale di Ostuni.Per quanto riguarda, invece, le imminenti scadenze elettorali, il 20 e il 21 Settembre 2020, la Regione Puglia è chiamata a un cambio di rotta, per allontanarci definitivamente dagli anni bui vissuti sotto l'amministrazione di Michele Emiliano. La scelta giusta per ripartire è senza dubbio quella di Raffaele Fitto, che, già Parlamentare Europeo, saprà, tra l'altro, sicuramente utilizzare al meglio eventuali Fondi Europei, fondamentali per la crescita della Puglia.Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, invece, il centrodestra esprime un candidato forte, Luigi Caroli, già sindaco di Ceglie Messapica (BR), che invito a sostenere, in quanto saprà senza dubbio essere espressione diretta delle istanze dei cittadini della Provincia di Brindisi. La mia scelta è figlia di un'amicizia personale che mi lega a Luigi Caroli, che stimo e considero la persona giusta per permettere alla Provincia di Brindisi, di essere protagonista in Regione. A questa mia scelta valoriale convinta, aggiungo che bisogna considerare che Luigi è un candidato forte, in grado di poter diventare per davvero Consigliere Regionale. Faccio dunque un appello al voto utile e vi chiedo di non disperdere voti su candidati di bandiera. Il vostro futuro potete deciderlo soltanto voi, con una matita elettorale”.