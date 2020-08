Lo Spezia vola in Serie A: al Frosinone non basta l'1-0

Lo Spezia perde 1-0 in casa col Frosinone nella finale di ritorno dei Play Off di Serie B ma è promosso in Serie A per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai ciociari. Nel primo tempo il Frosinone insidioso. Ariaudo non inquadra la porta. Beghetto centra il palo. Lo Spezia propositivo. Nzola pericoloso. Nel secondo tempo i liguri in contropiede. Nzola vicino alla rete. Al 16'il Frosinone è passato in vantaggio con Rohden di destro su passaggio di Ciano. Novakovich ha sfiorato il raddoppio. Nell 'andata vinse lo Spezia 1-0 a Frosinone. Promozione meritata per i liguri.