Loquis: il portale che racconta le bellezze d’Italia cerca nuove guide

ROMA. Dopo aver coperto tutto il territorio nazionale con oltre 60.000 audio-storie Loquis, la piattaforma di geo-podcasting, cerca nuovi inviati per nuovi originali racconti.





Loquis è la piattaforma che dà voce alle meraviglie dell’Italia, dalla città più famosa al borgo più impervio, dalla storia di un artigiano locale alle avventure di uno scrittore.

Oggi con più di 60.000 "loquis" o audio storie, ascoltate dagli oltre 100.000 utenti che hanno scaricato l’app e la usano per raccontare e conoscere tramite i podcast i luoghi in cui vivono e in cui viaggiano. E si può dire che ormai tutta l’Italia parla e si racconta su Loquis, in 6 lingue, a turisti e viaggiatori.

Attraverso i contenuti audio geo-localizzati organizzati in diversi canali tematici, l’app creata a Roma e ormai diffusa in tutto il paese, porta avanti il suo obiettivo di supportare tutte le realtà pubbliche, private, non profit e personali nella diffusione di un turismo consapevole, offrendo uno strumento utile, e soprattutto gratuito, che serva da veicolo di rilancio, e di cura, del nostro patrimonio artistico e culturale.





Racconta la tua Italia





Per il fondatore di Loquis, Bruno Pellegrini, già fondatore di diverse startup di successo nel video digitale, oggi l’audio è la nuova frontiera della tecnologia, perché può arrivare a tutti anche quando sono in movimento, arricchendo in maniera virtuale le proprie esperienze reali.

Attraversando una strada di campagna, o una via di Roma, con Loquis si ha un’esperienza unica perché si possono ascoltare le storie che vi sono custodite e che non scopriremmo mai, abbinando l’emozione dell’esperienza dal vivo alle informazioni fornite dagli audio-racconti pubblicati sulla piattaforma.

"Viaggiare è un’esperienza che lascia tracce importanti fatte di emozioni, imprevisti, incontri, ricordi, sapori e avventure. – spiega il Ceo di Loquis – Ognuno ha il suo sguardo sul mondo e ognuno cattura particolari che, se raccontati, meglio dalla voce di chi li ha vissuti in prima persona, possono arricchire le esperienze di viaggio di altri visitatori in un passaparola virtuosa che diventi veicolo e attrazione per un turismo nuovo consapevole e attento al territorio".

Per questo Loquis ha lanciato una nuova iniziativa e cerca inviati che possano arricchire con i loro canali quel tesoro di storie aneddoti e segreti che il nostro Paese possiede.





Come partecipare





Per candidarsi a diventare la voce narrante del proprio itinerario basta inviare un’idea del proprio Canale su Loquis (durata media dei podcast due-tre minuti) da realizzare durante il mese di agosto, attraverso l’App Loquis, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone e tablet, sia per Android che per Mac, o utilizzando la nuova piattaforma per desktop www.loquis.com.

I candidati dovranno proporre scenari di viaggio inconsueti, mete poco conosciute, esperienze suggestive che non siano semplici diari di viaggio, ma veri e propri racconti di un nuovo modo di esplorare l’Italia. I 10 inviati selezionati diventeranno le "voci narranti" di Loquis in giro per l’Italia, a caccia di storie luoghi ed esperienze che vale la pena vivere e solo in pochi conoscono.

Gli aspiranti inviati che intendano candidarsi devono inviare la propria idea di audio-racconto/canale legato a uno o più territori italiani specificando:

- Il titolo del canale;

- l’idea narrativa per 50 podcast della durata media due-tre minuti ciascuno;

- le tappe: città, vie, locali, cantine, spiagge per surfare, esperienze che vi piacerebbe raccontare (l’improvvisazione è permessa basta rimanere nel tema scelto e nel territorio italiano);

- audio prima puntata.

Gli inviati selezionati riceveranno a fine lavoro un compenso di 500 euro ciascuno.

Per saperne di più su Loquis si possono vedere i video tutorial su Youtube (www.youtube.com/watch?v=3YzfQvCwu4o) mentre per candidarsi direttamente come inviato si deve visitare l’indirizzo https://raccontalatuaitalia.loquis.com o scrivere a info@loquis.com

Per tutte le altre informazioni visitare il sito internet www.loquis.com.