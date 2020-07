Coronavirus, la mortalità in Lombardia è stata in linea con quella europea





MILANO - A rendere i dati meno drammatici è stata Milano, che tutto sommato e in proporzione con la sua popolazione non è stata investita da un'ondata di decessi. Il confronto è in linea con gli altri grandi centri. Solo pochi, tra cui a sorpresa Stoccolma, hanno registrato un tasso di decessi inferiore.