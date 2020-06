Washington: in migliaia in marcia contro il razzismo

WASHINGTON - Continuano negli Usa le proteste in nome di, il giovane afroamericano morto durante l'arresto il 25 maggio a. Sulle strade che portano allasi sono radunate migliaia di persone. Sull'asfalto c'è una scritta gigante: 'In migliaia anche per le strade della Grande Mela, dove un corteo ha attraversato ilper dirigersi averso, la sede del comune dove si trovano gli uffici del sindaco Bill de Blasio.Folla enorme anche a. In migliaia in strada a, le due città teatro degli ultimi due video shock delle violenze da parte della polizia.