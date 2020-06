Salute e bellezza: l’ossigenazione cellulare rafforza il sistema immunitario e previene l’invecchiamento

MILANO. La salute e il benessere delle persone e anche degli animali sono legate allo stato dell’ambiente, e se questo non è in uno stato di buona qualità anche l’organismo ne risente.





L’inquinamento è da sempre uno dei responsabili principali dello stress che subisce il nostro organismo, tra i danni principali ci sono la carenza di ossigeno e l’accumulo di radicali liberi.

Questi due stati chiamati rispettivamente Ipossia e Stress Ossidativo, impattano negativamente sulle cellule, diminuendo la loro energia, con conseguente abbassamento delle difese immunitarie.

Questa condizione porta il corpo ad ammalarsi più facilmente e velocizza il processo di invecchiamento della pelle.





L’importanza dell’ossigenazione cellulare





L’ossigeno è un nutriente fondamentale nel corpo umano, è essenziale per produrre energia cellulare. Il metabolismo corporeo è condizionato dall’ossigeno introdotto attraverso la respirazione che viene poi assimilato dalle cellule, motivo per il quale è importante che sia sempre presente nei livelli giusti.

Anche per mantenere il peso forma è necessario l’ossigeno, per bruciare un grammo di grasso occorrono ben due litri di ossigeno; inoltre, la giusta presenza di ossigeno nelle cellule è indispensabile per rallentare l’invecchiamento dell’organismo, questo perché la poca ossigenazione riduce il volume delle cellule, portando a una degenerazione visibile sulla cute con rughe e inestetismi vari.

Ogni giorno una persona compie oltre 20.000 azioni respiratorie introducendo circa 10.000 litri di aria che viene assorbita tramite i polmoni, ciò nonostante, in alcuni casi è possibile non avere una respirazione sana e creare delle condizioni fisiologiche di ipossia cellulare.

L’ipossia è una carenza di ossigeno nelle cellule che può portare alla comparsa di patologie degenerative e inestetismi che possono compromettere le funzioni e la struttura degli organi umani e di tutto l’organismo.

Senza i volumi giusti di ossigeno l’organismo si indebolisce, si assiste a una riduzione dell’energia, alla comparsa di stanchezza e apatia, nonché a un aumento di peso corporeo dovuto alla riduzione dell’azione del metabolismo cellulare.

Per ovviare a questi problemi è stato creato un rivoluzionario sistema di ossigenazione cellulare personalizzato, chiamato SynergyO2.

Un sistema innovativo di ossigenazione cellulare personalizzato, che si impegna a combattere i danni alla salute causati dall’inquinamento, grazie a una serie di prodotti specifici che aiutano il corpo a rigenerarsi e a rafforzare il sistema immunitario.

Questi prodotti, utilizzati insieme, amplificano l’azione di ogni singolo elemento combattendo efficacemente l’ipossia e lo stress ossesidativo. Inoltre, sono prodotti colloidali, il che vuol dire che possono essere assunti sia per via orale che locale.

Ad esempio, con i prodotti SynergyO2 è possibile fare delle maschere di bellezza che agiscono sugli inestetismi vari della pelle come acne, cisti, smagliature, gonfiore, rughe, cicatrici, ect.).

È davvero un sistema innovativo e versatile pensato per rigenerare l’ossigeno all’interno delle cellule e combattere l’azione dei radicali liberi.

I prodotti del sistema SynergyO2 generano nuovo ossigeno dalla dissociazione delle molecole d’acqua che si trovano all’interno dell’organismo, formando atomi di ossigeno e di idrogeno.

Un sistema mai visto prima che contribuisce ad aumentare i livelli di ossigeno e ad eliminare i rifiuti presenti nel corpo, tramite un processo di pulizia, di ricostruzione e rigenerazione cellulare e nutrizione, il tutto ottimizzando i livelli di energia e donando maggiore vitalità all’interno organismo. È evidente che i vantaggi sono molteplici.

Attraverso la pagina Facebook ufficiale di Synergy02 Italia è possibile conoscere tutte le iniziative, gli eventi e i rimedi per prendersi cura del proprio corpo in un modo tutto nuovo, innovativo ed efficace tramite il sistema di ossigenazione cellulare personalizzato.

Inoltre, è presente un blog ufficiale www.ossigenazionecellulare.it, che racchiude articoli interessanti sui benefici che l’ossigenazione cellulare può dare al corpo umano e come può essere anche un ottimo aiuto per la salute degli animali domestici.