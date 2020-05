Spadafora attacca Lotito per una partitella non consentita

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha attaccato il presidente della Lazio Claudio Lotito su una partitella in allenamento non consentita in vista dell’eventuale ripresa della Serie A. Spadafora ha dichiarato: ”Un quotidiano ha fatto vedere le immagini di Lotito, che ha fatto giocare la Lazio in una partitella senza rispettare le disposizioni. Lotito è stato un furbetto”.La Lazio nei giorni scorsi ha fatto disputare una partitella sei contro sei, tra sei calciatori della prima squadra e sei calciatori della Primavera. Lotito e la Lazio non hanno gradito la parola 'furbetto', e ora c’è tensione tra la società biancoazzurra e Spadafora. Una situazione questa non certo eccellente, in vista della probabile ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di Serie A prevista per il 18 Maggio, e della possibile ripresa del Campionato per il 13 Giugno.