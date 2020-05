Puglia: 53enne uccisa da pezzo di lamiera

Un pezzo di lamiera, forse a cause del forte vento che in queste ore soffia su Bari, si è staccato da un'abitazione non abitata colpendo mortalmente una donna di 53 anni, che si trovava in strada in attesa del bus.La tragedia è avvenuta in Via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari, nei pressi del Ponte Adriatico. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la Polizia locale, che hanno chiuso al traffico il tratto compreso tra via Mario Pagano e via Brigata Bari.