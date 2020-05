Dl Riapertura: dal 3 giugno ci si potrà spostare tra Regioni

ROMA - E’ stata fissata per il 3 giugno la data della ripresa degli spostamenti tra diverse regioni. E’ quanto si apprende nella bozza di decreto legge a cui lavora il governo., prosegue la bozza. Scadenze più ravvicinate invece per gli spostamenti intra-regionali.A partire da lunedìper “specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo per le riaperture differenziate.