Coronavirus, Ue: Pil 2020 Italia -9,5%, paese in profonda recessione

La Commissione europea presenta le prime previsioni economiche dallo scoppio dell'emergenza sanitaria., ha dichiarato il commissario Ue all'economia,La ripresa sarà decisamente più lenta nel Belpaese rispetto agli altri paesi dell'Eurozona.. Ciononostante, si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri Paesi", ha aggiunto Gentiloni., con una "rimbalzo tecnico nella seconda metà del 2020", sostenuto dalle misure del Governo, e unanel 2021. Sono le stime economiche di primavera della Commissione Ue che vedono il Pil italiano contrarsi del 9,5% quest'anno, e rimbalzare al 6,5% l'anno prossimo. Le stime si basano su una "ripresa delle attività economiche da maggio", con "graduale normalizzazione".. Nel 2021 calerà al 5,5%. Sì legge nelle stime della. Il debito invece, "stabile" al 134,8% nel 2019, "raggiungerà il 159% nel 2020 e scenderà al 153,5% nel 2021, principalmente per dinamiche del Pil". L'avanzo primario sarà "negativo per la seconda volta dall'adozione dell'euro, pesando fortemente sul debito nel 2020"., scrive ancora lanelle previsioni economiche di primavera.Il calo nel 2020 persarà dele per l'del, ma nelè previsto un rimbalzo importante: +6,3% nella zona euro e +6,1% nell'Unione. Rispetto alle previsioni autunnali, i dati sono stati rivisti al ribasso di circa 9 punti.