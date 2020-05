PECHINO - Non si fermano i contagi da Coronavirus in Cina e Pechino oggi registra ieri 7 nuovi casi di Covid-19, di cui uno importato da Shanghai e sei di trasmissione interna nella città di Jilin, nell'omonima provincia del nordest che confina con la Corea del Nord.Esclusi anche oggi altri decessi dalla Commissione sanitaria nazionale, che ha precisato che 18 persone sono state dimesse dagli ospedali, facendo scendere a 104 i ricoverati su scala nazionale.Nel complesso, invece, i contagi sono saliti a 82.926, di cui 78.189 risoltisi con la guarigione e 4.633 con la morte. I casi importati si sono portati a quota 1.692, di cui 1.628 finiti con la guarigione e 64 (3 in gravi condizioni) ancora sotto le cure mediche.