AREZZO - Dramma ad Arezzo, in una via del centro storico della città. Sono da poco passate le 22 quando il figlio minore di Michele Bacis, 41 anni, ex calciatore di Fiorentina, Genoa, Cremonese e Monza, precipita dal terzo piano. Soccorso dopo pochi minuti, il bimbo è stato trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo ma non c'è stato nulla da fare. Il piccolo aveva 8 anni. Indaga la polizia per ricostruire l'accaduto.