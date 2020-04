ROMA - Continua a salire il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia. Il totale sale a 127, secondo l'ultimo aggiornamento della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che aggiunge all'elenco caduti Pietro Bellini, medico di medicina generale, e Renzo Mattei, medico in pensione.