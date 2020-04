Coronavirus: positivi +1.189, -143 in terapia intensiva

ROMA - Ecco i dati forniti dalla Protezione civile nel solito briefing per quanto riguarda le ultime 24 ore. Positivi +1.189, -143 in terapia intensiva, -750 con sintomi, 525 morti in più, guariti 2.072 in più.Tamponi effettuati +10.706, casi positivi +941, in terapia intensiva -42, morti +231, ricoverati -687, dimessi +1.439. In un giorno in provincia di Milano si sono registrati 277 nuovi casi positivi, che portano il totale a 14.952. In città i casi positivi sono 6.160, 102 più di ieri. "Il dato del 15 aprile sulla mobilità in Lombardia è pari al 42% di un giorno normale. La mobilità sta salendo", ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.