Piazza Affari apre in rialzo: +2,29%

MILANO - Partenza ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib segna una crescita del 2,29%, l’Ftse All share un rialzo del 2,33%. Ma è tutta Europa che apre forte grazie anche al piano di riapertura degli Usa annunciato dal presidente Donald Trump e ai passi avanti per rimettere in moto l’economia mondiale. A Francoforte l’indice Dax sale del 2,97% a 10.607 punti, a Londra il Ftse 100 avanza del 2,62% a 5.775 punti mentre a Parigi il Cac 40 segna un progresso del 2,77% a 4.470 punti.