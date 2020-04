Coronavirus: Trump annuncia piano in tre fasi

WASHINGTON - Il presidente statunitenseha annunciato ai governatori un piano in tre fasi per la riapertura economica a seguito del coronavirus. Trump ha parlato di “un approccio graduale e deliberato” per ripristinare la normale attività a partire dagli Stati meno colpiti dal Covid-19. “Stiamo ricominciando la nostra vita - ha dichiarato, durante il suo briefing quotidiano alla stampa -, stiamo ricominciando a fa rivivere la nostra economia. Questo è un processo graduale”.