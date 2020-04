Noicisiamo, le iniziative di ING per l'emergenza Covid-19

Per prima cosa, ING ha cercato di semplificare la vita dei propri clienti garantendo loro un accesso facilitato a tutte le operazioni bancarie e realizzando una pagina sul sito ufficiale dedicata proprio all'emergenza Coronavirus. Al suo interno i clienti possono trovare tutte le informazioni necessarie relative al Decreto Cura Italia, connesse alla gestione dei conti personali, dei risparmi, e soprattutto dei mutui. L'iniziativa è sostenuta dal messaggio “Covid-19: insieme, anche da casa” e dall'hashtag #lontanimavicini.





Per ciò che concerne la tutela dei dipendenti, il 90% del team lavora regolarmente in smart working, garantendo un servizio sempre puntuale. Per coloro che restano nelle filiali, invece, ING ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale, attivando altresì una copertura sanitaria straordinaria che comprende un'indennità giornaliera e un'indennità da convalescenza, unitamente a un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire eventuali situazioni potenziali.





si leggere qualche informazione in più in merito all'impegno della banca nei confronti del nostro paese in questo momento di grande difficoltà, lanciando una campagna di donazioni per sostenere l'operato della Croce Rossa Italiana, sia dei volontari, che degli operatori impegnati ogni giorno per far fronte alla pandemia. Sempre nella sezione di ING Direct News si leggere qualche informazione in più in merito all'impegno della banca nei confronti del nostro paese in questo momento di grande difficoltà, lanciando una campagna di donazioni per sostenere l'operato della, sia dei volontari, che degli operatori impegnati ogni giorno per far fronte alla pandemia.





In quest'ottica è compreso non solo il soccorso di emergenza e il supporto sanitario, ma anche tutto ciò che concerne la logistica, il supporto psicologico, informativo, di controllo e di screening dell'ambito sanitario, senza dimenticare i trasporti sanitari dei casi sospetti e di quelli positivi conclamati.





Le donazioni non partiranno unicamente dal gruppo, ma anche dai collaboratori e impiegati di ING. Infatti, è stato deciso dai dirigenti che verrà raddoppiata la cifra devoluta dai bancari interni, così da offrire alla Croce Rossa Italia un aiuto ancora più concreto e importante.

In un momento delicato come questo, l'impegno dei singoli e delle aziende è determinante. Su questa falsariga, la bancaha messo in atto una serie di azioni e iniziative contrassegnate dall'hashtag, volte a sostenere i clienti, i dipendenti e la comunità in generale.