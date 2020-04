Meno ricoveri da Coronavirus, ma in risalita vittime

Calano i ricoveri in ospedale con un -2% dei pazienti che ricorrono alla terapia intensiva, che ad oggi sono 3898, così come diminuiscono i ricoveri ospedalieri in altri reparti con 28976 casi., così come la quota di pazienti guariti, che nella giornata di oggi ha fatto registrare 1022, rispetto ai 819 delle ultime 24 ore, per un totale 22837.