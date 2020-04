Coronavirus: 3.493 nuovi positivi in Italia, diminuisce pressione su strutture sanitarie

ROMA - Nelle ultime 24 ore sono decedute 575 persone e nello stesso arco di tempo i guariti sono stati pari a 2.563. I nuovi positivi sono 3.493, pari al +2,1% sui quasi 66mila tamponi effettuati. Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie: 25.786 sono i ricoverati (-1.107 rispetto a ieri), dei quali 2.812 in terapia intensiva (-124 rispetto a ieri). Le persone attualmente positive in Italia sono 106.962; 73.364 sono quelle in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi."Noi possiamo anche fare la corsa ad aprire tutto, ma la cosa drammatica sarebbe riaprire le attività economica in maniera indifferenziata e poi dopo due settimane, il tempo di sviluppo del contagio, essere costretti a richiudere tutto. In questo caso non reggeremmo più e crollerebbe l'Italia". Il Governatore della Campania si è detto pronto a chiudere l'accesso alla sua regione: "Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c'è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni". Per De Luca il suo discorso "vale per la Campania e vale per l'Italia, è l'unico campo nel quale non si può sbagliare, non possiamo fare esperimenti".