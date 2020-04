Albano: "Feltri? Da inferiori dire cose del genere"

MILANO – “Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile. Io sono un italiano con la I maiuscola, sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto, e ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire “è una razza inferiore”, è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori è dire battute del genere”.Commenta così il vespaio sulle dichiarazioni di Vittorio Feltri Al Bano, primo ospite del nuovo format “Posso darvi del talk?” di Enzuccio, popolare comico del web di origini pugliesi e new entry della factory Web Stars Channel. Enzuccio, insieme ai due ospiti fissi Sara Croce – la Bonas di Avanti un altro ed ex Madre Natura di Ciao Darwin – e il dj Cristian Marchi, porterà su YouTube una serie di chiacchierate con volti noti dello spettacolo, a partire proprio da Albano Carrisi che, nel corso della prima puntata, ha parlato a ruota libera di diversi argomenti.Tra questi, la convivenza in quarantena con Loredana Lecciso - “è la prima volta che con lei e la famiglia stiamo insieme così tanto tempo, è piacevolissimo” - e cosa successe con l’Ucraina - “semplicemente l’equivoco è nato per un’intervista con un giornalista russo che mi ha posto una domanda su Putin a cui ho risposto onestamente. Dall’altra parte non hanno gradito e mi hanno fatto passare per terrorista. Poi si sono accorti dell’errore e l’ambasciatore ucraino è venuto a casa mia per stringermi la mano e mi hanno tolto dalla lista nera”.Ma spazio anche a curiosità sulla sua carriera, come il presunto plagio di Micheal Jackson: “se ne accorse mio figlio mentre studiava in Svizzera, mi telefonò per chiedermi se avessi ‘passato’ una canzone al cantante americano perché un suo pezzo era identico alla mia ‘I cigni di Balaka’. La mia era dell’87, la sua del ‘91. Era identica. Dopo la causa ci accordammo per realizzare insieme uno spettacolo all’Arena di Verona a favore dei bambini maltrattati, spettacolo che purtroppo non si è mai tenuto a causa di quello che è successo a Jackson”.“Posso darvi del talk?” è l’ultimo progetto scritto da Matteo Iuliani (in arte Bruce Ketta) e da Enzo Biasi, alias Enzuccio, star del web nata a Taranto ma trapiantata a Carpi da diversi anni. Più che uno youtuber Enzuccio è un comico del web, un comico 2.0. Il boom della sua popolarità è avvenuto nel 2017 e in un solo anno ha totalizzato 300 milioni di visualizzazioni tra tutti i contenuti pubblicati.Grazie ad un video realizzato prendendo spunto da uno spot pubblicitario ha ottenuto 30 milioni di visualizzazioni su Facebook e tanti milioni su Youtube, diventando virale anche su Whatsapp. Il suo terzo video, sulle differenze tra nord e sud, ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni. Anche la parodia della canzone Despacito, chiamata 'Infradito', gli fece ottenere moltissimo successo. Oggi ha 1.1 milioni di follower su Facebook, quasi 700mila iscritti su Youtube e 600mila follower su Instagram.