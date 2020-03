Coronavirus: arriva la Tac di Alibaba che lo diagnostica in pochi minuti

Un nuovo strumento per identificare il coronavirus è stato ideato da Alibaba, il colosso cinese del commercio elettronico, allo scopo di velocizzare la diagnosi dei pazienti in 5-15 minuti, molti meno rispetto al classico tampone ed alleggerendo così i pronto soccorso.Il primo ospedale cinese in cui è stato utilizzato questa tac è Qiboshan a Zhengzhou, provincia di Henan, dove è stato ponderato con 5000 casi di Covid-19, distinguendo così le polmoniti di origine batterica con quelle virali.