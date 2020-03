Negato porto a Costa Fortuna, rotta verso Singapore

KUALA LUMPUR - La Malesia nega l'attracco alla nave Costa Fortuna. A renderlo noto la stessa compagnia di crociere che evidenzia che "a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal Governo della Malesia all'arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è' stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang come da itinerario programmato". La nave, secondo Costa Crociere, sta facendo ora rotta verso Singapore."La situazione sanitaria a bordo - precisa Costa in una nota - non presenta alcuna criticità e non ci sono casi sospetti fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità. Costa Crociere e' ovviamente rammaricata per questa decisione inattesa che richiede una ulteriore modifica all'itinerario della nave".