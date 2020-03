Coronavirus, anestesista di Bergamo: "Reggeremo pochissimo"

BERGAMO - Appare sempre più critica la situazione in Lombardia sul fronte Coronavirus., è la testimonianza all'agenzia ANSA di Ivano Riva, anestesista e rianimatore all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e vice presidente dell'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Aaroi-Emac Lombardia. Ormai, afferma, "intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni".- sottolinea in una intervista a Repubblica il governatore alla Lombardia Attilio Fontana - il virus è subdolo, scompare e ricompare e colpisce duro. Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva, l'assessore mi dice che sono poche decine".