Conte: "Emergenza senza precedenti, è l'ora della responsabilità"

ROMA - Il Parlamento torna protagonista dopo due settimane di stop per colpa dell'emergenza Coronavirus. "E' un'emergenza senza precedenti per l'Europa e il mondo intero". Così il presidente del Consigliointervenendo in Aula alla camera sulla crisi causata dalla pandemia del Coronavirus. "Adesso è l'ora della responsabilità", ha spiegato."Stiamo combattendo un nemico invisibile e insidioso che entra nelle nostre case, ci ha imposto di ridefinire le relazioni interpersonali, ci fa dubitare di mani amiche", ha aggiunto il premier nella sua informativa."Saremo all'altezza? La storia ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, tutti avranno la possibilità di sindacare", ha sottolineato Conte.