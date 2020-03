Sollievo per l'Italia: +1036 guarigioni

- La Protezione civile, seppur senza Angelo Borrelli, in isolamento dopo uno stato febbrile, ha snocciolato i numeri nella consueta conferenza stampa delle 18, fornendo i dati sul coronavirus. Su un totale di 57521 positivi le guarigioni, rispetto ai 894 ieri, sono 1036 pazienti per un totale di 9362.Diminuiscono le persone che non ce la fanno, sono infatti 683 i deceduti rispetto ai 743 della giornata di ieri. Su 57521 pazienti con sintomi positivi risultano ricoverati 23112, mentre aumentano le persone in terapia intensiva, +93 casi, per un totale di 3489, ed infine sono 30920 le persone con sintomatologia che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario.