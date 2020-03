Azzolina: "Prorogheremo la data del 3 aprile per l’apertura delle scuole"

"Prorogheremo la data del 3 aprile per l’apertura dell scuole" ha dichiarato il Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, a SkyTg24.





"Non è possibile dare nuova data di apertura, riapriremo solo quando avremo certezza della sicurezza. C’è la credenza che il Ministero istruzione possa chiudere le scuole, abbiamo fatto una nota prima del CdM per limitare al massimo la presenza del personale ATA nelle scuole. La Ministro della Funzione Pubblica ha inserito una norma sul lavoro abile consentendo alle scuole di poter chiudere. Sarà aperta solo per le attività che non possono essere prorogate" ha dichiarato ancora Lucia Azzolina.