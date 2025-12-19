Milano, consegnati i doni natalizi ai piccoli pazienti dell'Istituto Tumori a cura dell'associazione Haziel International e Asigitalia



MILANO - Proseguono le iniziative nella città di Milano: venerdì 19 dicembre alle ore 11:45 presso l'Istituto Tumori di Milano nel Reparto Pediatria, in Via Giacomo Venezian n°1, sono stati consegnati i doni natalizi ai piccoli pazienti. - Proseguono le iniziative nella città di Milano: venerdì 19 dicembre alle ore 11:45 presso l'Istituto Tumori di Milano nel Reparto Pediatria, in Via Giacomo Venezian n°1, sono stati consegnati i doni natalizi ai piccoli pazienti.





"Ringrazio i bimbi e le loro famiglie perché ci hanno trasmesso speranza e amore. I bambini sono più coraggiosi di noi. Ringrazio il Generale Provinciale dei Carabinieri, Rodolfo Santovito. Ringrazio i carabinieri di Porta Monforte Milano, il comandante Maggiore Gaetano Borgese, il luogotenente Pesce Massimo, il Maresciallo Claudia Cimmino, la Presidente dell'associazione Spazio Fenice Dr.ssa Caterina Satariano. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno condiviso questa giornata di amore insieme a noi" ha dichiarato la presidente di Haziel International e Asigitalia, Rossana Rodà.