Revenge porn, Fabrizio Corona in Procura a Milano: “Parlerò dopo”

Milano, 23 dicembre 2025 – Circondato da cronisti e operatori televisivi,è arrivato questa mattina alper essere interrogato nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per. L’interrogatorio, richiesto dallo stesso Corona, si è svolto negli uffici al quarto piano del tribunale.

«Parlerò dopo», si è limitato a dire l’ex “re dei paparazzi” prima di entrare, evitando commenti sul procedimento in corso.

L’indagine nasce dalla denuncia presentata dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, che ha querelato Corona per la presunta pubblicazione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Il caso è legato alle affermazioni diffuse nei giorni scorsi attraverso il format online Falsissimo, con il quale Corona ha accusato Signorini di aver gestito un presunto “sistema” di favori sessuali richiesti – secondo la versione dell’indagato – ad alcuni concorrenti del Grande Fratello o ad aspiranti partecipanti al reality.

L’interrogatorio è stato sollecitato dallo stesso Corona, assistito dall’avvocato Ivano Chiesa, dopo le attività investigative condotte dalla Polizia e dalla Polizia Postale, coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis. Nell’ambito delle indagini sono state eseguite perquisizioni personali e presso la sede della società produttrice del format, con l’acquisizione di copie forensi del telefono cellulare, di un tablet e del filmato della puntata di Falsissimo oggetto dell’inchiesta.

Dall’analisi dei dispositivi sono stati acquisiti foto, video e chat, attualmente al vaglio della Procura, che dovrà ora valutare il materiale raccolto e le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio per definire l’evoluzione del procedimento.