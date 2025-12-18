Grande successo a Bari per “Natale è”: una serata di solidarietà, arte e condivisione organizzata dall’A.N.F.I. Bari

BARI - Grande successo a Bari per la serata di beneficenza “Natale è”, organizzata dall’A.N.F.I. – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Bari, svoltasi l'11 dicembre presso l'Auditorium Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari. L’iniziativa, intensa ed emozionante, ha visto una significativa partecipazione di pubblico ed è stata dedicata ai valori della solidarietà e della condivisione.La manifestazione, curata magistralmente dalla Direttrice Artistica Monia Palmieri, che ha anche condotto la serata, si è svolta con la collaborazione della Legione Allievi della Guardia di Finanza, con il contributo di Fiamme Gialle di Ieri, Scuola Allievi Finanzieri e Gens Nova e con il patrocinio del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza.Nel corso della serata si sono susseguiti momenti di forte intensità emotiva, in particolare durante la consegna dei contributi destinati a diverse realtà del territorio, a testimonianza concreta dell’impegno solidale che ha caratterizzato l’intera iniziativa.Ricco e articolato il programma artistico, che ha coinvolto il pubblico attraverso esibizioni di alto livello. Sul palco si sono esibiti il coro dei bambini della Scuola Loi Santomauro di Bari diretto da Carla Greco, il coro dell’Associazione Tranese Assistenza Disabili “Il Pineto” o.d.v di Trani coordinato da Domenico Storelli e il gruppo di pizzica Sia…ka, che ha regalato ritmi travolgenti e richiami alla tradizione popolare.Spazio anche alla poesia visiva con Fabio De Cuia e Antonella Mele, all’esibizione canora del Mar. Sabrina Russo e alla Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Giovanni Raccuglia. Hanno completato il programma i momenti di danza della Scuola Petite Ètoile di Mola di Bari, diretta da Grazia Rapisarda e l’intervento di Pietro Battista nei panni di Babbo Natale, accompagnato da due elfi, che ha regalato sorrisi e atmosfera natalizia.Una serata riuscita, capace di coniugare spettacolo e beneficenza, lasciando un segno positivo nel pubblico e confermando l’importanza di iniziative dedicate alla solidarietà.