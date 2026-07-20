Usa, nuova ondata di attacchi contro l’Iran: raid per la nona notte consecutiva. Trump: “Colpito duramente in onore dei soldati caduti”

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Il Comando centrale americano (Centcom) ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, la nona notte consecutiva di operazioni.

Secondo quanto comunicato dal Centcom, i raid hanno l’obiettivo di “ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili” nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il traffico energetico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato l’azione militare affermando che gli attacchi sono stati condotti “in onore dei soldati caduti”. La Casa Bianca continua a sostenere la necessità di contrastare le minacce iraniane alla sicurezza regionale e alla navigazione internazionale.

Nel frattempo cresce la tensione anche sul fronte marittimo. L’United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) ha segnalato un incidente nello Stretto di Hormuz: un’imbarcazione sarebbe andata a fuoco a nord-ovest di Kumzar, in Oman. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell’episodio e stabilire eventuali collegamenti con l’attuale crisi.

Teheran, nei giorni scorsi, ha minacciato una risposta su vasta scala agli attacchi statunitensi, mentre le autorità iraniane hanno continuato a denunciare le operazioni americane come un’aggressione.

La situazione resta altamente instabile, con il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto in un’area strategica per gli equilibri geopolitici e per il commercio mondiale.