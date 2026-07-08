Trump: “Io e Zelensky abbiamo un buon rapporto”. Poi attacca Nato, Spagna e Italia

– “Dallo Studio Ovale a oggi io e Zelensky abbiamo sviluppato un buon rapporto”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Unitidurante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, tornando sulla discussione avuta alla Casa Bianca lo scorso anno.

Zelensky, al fianco del presidente americano, ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno ricevuto e ha aggiunto: “So che Trump farà il possibile per fermare questa guerra”.

Nel corso degli incontri con gli alleati della Nato, Trump avrebbe ribadito la volontà degli Stati Uniti di rimanere all’interno dell’Alleanza. Durante un incontro a porte chiuse ad Ankara, secondo quanto riferito da una fonte citata da Reuters, il presidente americano avrebbe detto ai partner: “Vogliamo restare con voi”.

Nonostante questa posizione, Trump ha nuovamente criticato diversi Paesi membri dell’Alleanza. “Sono molto arrabbiato con la Nato – ha dichiarato – abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i Paesi dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente”.

Tra i Paesi finiti nel mirino del presidente statunitense anche la Spagna, definita “un pessimo alleato, un caso senza speranza”, con accuse sui rapporti commerciali e sulla collaborazione all’interno dell’Alleanza.

Critiche anche nei confronti dell’Italia. Trump ha affermato che il Paese “ha fatto molto male con le sue basi”, riferendosi alle decisioni relative alle strutture militari.

Durante la giornata, la premier Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky, che ha poi avuto anche un colloquio bilaterale con Trump.

Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l’Iran, definendolo “malato” e “bugiardo”. Dopo i bombardamenti statunitensi della notte precedente, Trump ha dichiarato che “il cessate il fuoco è finito”.

Nel suo intervento davanti al segretario generale della Nato, Trump ha ampliato le critiche anche ad altri dossier internazionali, citando la Groenlandia: “È un grande problema”, ha detto, ribadendo una linea dura sui temi della sicurezza e dei rapporti con gli alleati.