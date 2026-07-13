Roma, il Premio "Antonio Canova" consacra l'arte contemporanea: successo per la prima edizione del concorso internazionale

A Palazzo San Macuto premiati fotografi, pittori, giornalisti e protagonisti della cultura. L'Accademia Tiberina guarda già alle prossime edizioni.

ROMA – L'arte contemporanea rende omaggio al genio di Antonio Canova e lo fa attraverso un nuovo appuntamento destinato a ritagliarsi uno spazio nel panorama culturale nazionale. Si è conclusa infatti, nella prestigiosa sede del Refettorio della Camera dei Deputati di Palazzo San Macuto, la prima edizione del Premio Internazionale di Arti Visive "Antonio Canova", promosso dall'Accademia Tiberina e ideato dal direttore del Dipartimento di Arti Visive, Francesco Scolaro.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, con il patrocinio dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi e dell'Associazione Levi Montalcini, ha riunito artisti, giornalisti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni in una giornata dedicata alla valorizzazione del talento e della creatività.

La cerimonia si è aperta con la Lectio Magistralis di Francesco Scolaro, dedicata alla figura di Antonio Canova e alla sua eredità artistica, prima della proclamazione ufficiale dei vincitori.

Nella sezione Fotografia, il primo posto è stato conquistato da Alessandro Dalla Bona con l'opera Mani. Secondo classificato Marco Cometto con La materia rivelata, mentre il terzo premio è stato assegnato a Paola Chiappini con Ghiaccio.

Per la sezione Pittura, il riconoscimento più importante è andato a Otello Natalini con Ballerina. Sul podio anche Giuliana Arcangelelli con Metamorfosi e Giovanni Curto con Il Viaggio.

La commissione giudicatrice, presieduta da Simonetta Lucchi e composta da Antonio Barbuto, Massimiliano Passuti, Francesca Cencetti, Bruna Rapetti, Elisabetta Castello e Arnaldo Baruffaldi, ha inoltre assegnato menzioni d'onore e di merito ad altri artisti che si sono distinti per qualità tecnica e ricerca espressiva.

Particolarmente emozionante il momento dedicato ai Premi Antonio Canova alla memoria, conferiti alle pittrici Paola Levi Montalcini e Daniela De Scorpio, ricordate per il loro contributo al mondo dell'arte.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche i Premi alla Cultura e alla Carriera a Franco Antonio Pinardi, Claudia Geromel Levi Montalcini, Marcello Merlino, Mattea Micello, Pasquale Marasco e Konstantinos Spiropoulos.

Spazio anche all'informazione con il Premio Giornalismo e Comunicazione, attribuito a Lorenzo Palma di TGCOM24-Mediaset e a Michela Diamanti.

L'Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0 ha inoltre consegnato il Premio Culturale Internazionale Cartagine al consigliere comunale di Albano Laziale Marco Moresco, alla presenza del presidente Alessandro Della Posta, della coordinatrice Veronica Della Posta e dell'accademica Sabrina Morelli.

Tra gli ospiti presenti anche Giorgio Biavati, Elisabetta Fogazzaro, Patrizio Pelizzi, Massimiliano Terzo, Alessandra Dolci e numerosi rappresentanti del mondo artistico e culturale.

L'ottima partecipazione e il livello qualitativo delle opere in concorso confermano il successo della prima edizione del Premio, nato con l'obiettivo di promuovere l'arte contemporanea nel segno dell'eredità culturale di Antonio Canova e di offrire nuovi spazi di visibilità agli artisti emergenti e affermati.