Legge elettorale, stop alle preferenze alla Camera: maggioranza divisa ma la riforma va avanti

Roma - La riforma della legge elettorale incassa un nuovo passaggio parlamentare tra tensioni nella maggioranza. La Camera ha bocciato l’emendamento che introduceva le, presentato dai deputati vicini ae sostenuto da

La proposta non è però passata a causa del voto contrario di Lega e Forza Italia, che hanno espresso la propria opposizione, determinando una spaccatura all’interno del centrodestra. Nonostante il contrasto, il governo intende proseguire il percorso della riforma: per oggi è previsto il voto finale sul provvedimento.

Sulla vicenda è intervenuta la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha criticato l’atteggiamento della premier Giorgia Meloni: «Fischietta come se non fosse successo niente», ha dichiarato commentando le divisioni emerse nella maggioranza.

Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, l’Aula ha approvato a scrutinio segreto il primo articolo della riforma con 208 voti favorevoli, 143 contrari e 3 astensioni.

Il nuovo sistema previsto dalla riforma

Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza: alla lista o alla coalizione di liste che raggiungerà almeno il 42% dei voti saranno assegnati un premio pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.

Al momento della presentazione dei contrassegni elettorali sarà inoltre prevista l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio.

Tra gli emendamenti approvati figura anche quello relativo al voto dei fuorisede, approvato all’unanimità. La norma consente agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovano temporaneamente lontani dalla propria residenza di votare nel luogo del domicilio, previa iscrizione a un apposito albo.

La discussione prosegue quindi tra il confronto parlamentare e le tensioni interne alla maggioranza, chiamata ora a superare le divisioni emerse sul tema delle preferenze.