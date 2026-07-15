Incidente sulla A4 Milano-Brescia: muore 27enne veneziano schiacciato tra due mezzi

Brescia - Tragedia nella notte sull’autostrada, nel tratto compreso tra i caselli di, in direzione Milano. Un ragazzo di, ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane avrebbe tamponato un mezzo pesante mentre percorreva il tratto autostradale. Poco dopo, un secondo veicolo sarebbe sopraggiunto alle sue spalle, colpendolo e causando il violento impatto che lo ha intrappolato tra i due mezzi.

L’incidente si è verificato poco prima dell’una di notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al 27enne e lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate e il decesso è avvenuto durante il trasporto.

Le altre persone coinvolte nello schianto non avrebbero riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione sull’autostrada durante le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e messa in sicurezza del tratto interessato.