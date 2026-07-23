Garlasco, Daniela Ferrari lascia l’ospedale di Vigevano e torna a casa

– Daniela Ferrari, madre di, ha lasciato l'ospedale died è tornata nella sua abitazione di Garlasco.

La donna, 66 anni, era stata trasportata d'urgenza al nosocomio vigevanese nel pomeriggio del 17 giugno per una intossicazione da farmaci tranquillanti. Dopo la lavanda gastrica, era stata ricoverata nel reparto di rianimazione, senza essere in pericolo di vita.

Il giorno successivo i difensori di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, avevano reso noto, con l'autorizzazione della famiglia, che si era trattato di un tentativo di suicidio. I legali avevano inoltre riferito che la donna aveva ricevuto anche messaggi di odio sui social e online.

Ferrari era poi stata trasferita nel reparto di psichiatria. Sulla sua dimissione dall'ospedale i legali del figlio non hanno rilasciato commenti, limitandosi a rinnovare l'invito a mantenere il massimo riserbo e rispetto.

La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione mediatica che ha accompagnato negli ultimi mesi il nome della donna, mai indagata nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi.

Daniela Ferrari è comparsa più volte nelle cronache giudiziarie per il tema dello scontrino del parcheggio di Vigevano, uno degli elementi su cui si è fondata la difesa di Andrea Sempio. La procura di Pavia ha infatti rimesso in discussione l'intero impianto dell'alibi, ipotizzando che quello scontrino non provi la presenza del figlio a Vigevano nella mattinata del delitto e possa invece essere collegato agli spostamenti della madre.

Nel 2017 Ferrari era già stata ascoltata dagli inquirenti, aggiungendo al proprio verbale il dettaglio secondo cui il figlio, la mattina del 13 agosto 2007, si sarebbe recato in una libreria di Vigevano, trovandola chiusa. Il giorno dopo il padre avrebbe poi ritrovato sull'auto lo scontrino del parcometro, che la donna aveva conservato in un cassetto.