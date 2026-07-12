Crema, 19enne egiziano accoltellato a morte nel parcheggio di un supermercato

Crema - Un giovane di 19 anni di origine egiziana è morto nella notte a Crema dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato in viale Repubblica. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace durante un’aggressione e, nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare il responsabile, o i responsabili, dell’omicidio.

Al momento non sono ancora stati chiariti né il movente dell’aggressione né l’identità della vittima. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri presenti sul territorio.

Crema era già stata teatro, alla fine della scorsa estate, di un altro episodio analogo con un omicidio maturato in un contesto di violenza tra gruppi contrapposti. Le indagini proseguono per stabilire se i due episodi possano avere eventuali collegamenti.