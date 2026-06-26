Mondiali, Francia travolgente: Norvegia battuta 4-1. Dembélé show con tre gol, Bleus primi nel girone

Boston - La Francia domina al Gillette Stadium e supera la Norvegia con un netto 4-1, conquistando il primo posto nel girone I dei Mondiali. Protagonista assoluto della serata è Ousmane Dembélé, autore di una tripletta, mentre a chiudere i conti è il giovane Désiré Doué.

La gara si apre subito su ritmi altissimi: dopo appena 21 secondi Kylian Mbappé colpisce una traversa che anticipa il dominio francese. Al 7’ e al 20’ Dembélé firma uno-due micidiale, prima con il destro e poi con un tiro a giro di sinistro che indirizza immediatamente il match.

La Norvegia reagisce e accorcia con Aasgaard poco dopo il doppio svantaggio, ma la serata resta a senso unico: al 33’ Dembélé completa la sua tripletta, chiudendo virtualmente la partita già nel primo tempo.

In avvio di ripresa la Norvegia prova a riaprirla, ma il portiere Mike Maignan neutralizza un calcio di rigore di Strand Larsen, mantenendo saldo il vantaggio francese.

Nel finale arriva anche il sigillo definitivo di Doué, che fissa il risultato sul 4-1 e consegna alla Francia una vittoria netta e il primato nel girone.