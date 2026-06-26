Milano, arresto per la morte dell’agente di Polizia locale Imprezzabile: disposti i domiciliari con braccialetto elettronico

Milano - È stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, 27 anni, arrestato con le accuse di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano deceduto dopo essere caduto dalla moto durante un inseguimento a elevatissima velocità.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’agente stava inseguendo il giovane che non si era fermato all’alt e che avrebbe proseguito la fuga fino a raggiungere velocità prossime ai 180 km/h. Durante l’inseguimento, il motociclista della Polizia locale avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo e riportando ferite fatali.

La giudice per le indagini preliminari Giulia Masci, dopo l’interrogatorio di convalida, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari. La decisione è arrivata in seguito alla modifica della richiesta da parte della pubblica ministera Francesca Crupi, che ha sostituito l’originaria istanza di custodia cautelare in carcere con quella dei domiciliari, anche alla luce della confessione dell’indagato e della disponibilità di un’abitazione messa a disposizione dai familiari.

Nel corso dell’udienza è stata inoltre disposta la riqualificazione delle ipotesi di reato, da omicidio stradale a morte come conseguenza di altro reato, mantenendo l’accusa di fuga pericolosa.

Berisha, assistito dall’avvocato Fabrizio Cardinali, ha ribadito la propria versione dei fatti già fornita in precedenza, assumendosi la responsabilità del comportamento contestato. Secondo quanto riferito dalla difesa, il giovane avrebbe definito la propria condotta come “istintiva e sconsiderata”, maturata in un contesto di scarsa lucidità, esprimendo profondo dispiacere per quanto accaduto e chiedendo scusa ai familiari della vittima.

Nelle motivazioni emergerebbe inoltre la valutazione del gip secondo cui la misura cautelare non può eccedere la richiesta formulata dalla pubblica accusa. Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’inseguimento e le responsabilità dell’accaduto.