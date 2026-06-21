Mondiali 2026: Germania e Olanda vincono, spettacolo nel gruppo F ed E

Nel torneo iridato 2026 arrivano nuovi risultati significativi nella fase a gironi, con vittorie importanti per Germania e Olanda.

La Germania ha superato l’Costa d’Avorio in una gara combattuta, decisa nelle battute finali. La selezione tedesca è riuscita a imporsi nel recupero, trovando il gol che ha fissato il risultato e garantito tre punti pesanti nel percorso del girone.

Successo netto anche per l’Olanda, che ha travolto la Svezia con un 5-1 in una partita del gruppo F caratterizzata da grande efficacia offensiva degli orange. Gli olandesi hanno indirizzato subito il match nel primo tempo, chiuso con un ampio vantaggio, per poi dilagare nella ripresa. La Svezia è riuscita solo parzialmente a reagire con un gol nella seconda frazione, insufficiente però a riaprire la gara.

Con questi risultati, Germania e Olanda consolidano le proprie ambizioni di qualificazione alla fase successiva, confermando solidità e capacità realizzativa in un girone sempre più competitivo.