Senago, auto finisce nel canale Villoresi: morti tre ragazzi di 17 anni. Il conducente positivo all’alcol test

Senago, Milano - Tragedia all’alba a Senago, nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni hanno perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è precipitata nel canale Villoresi. Le vittime sono due giovani e una ragazza che si trovavano a bordo della vettura insieme ad altre sei persone.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto c’era un ragazzo italiano di 19 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. L’impatto e le conseguenze dell’incidente si sono rivelati fatali per tre dei passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sommozzatori, impegnati nelle delicate operazioni di recupero dei giovani rimasti intrappolati all’interno del veicolo.

Gli altri occupanti dell’auto sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario. Nel frattempo sono scattati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il conducente è stato sottoposto agli esami di rito ed è risultato positivo all’alcol test. Per questo motivo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.