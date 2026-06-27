Milano Pride 2026: corteo posticipato per il caldo, attese centinaia di migliaia di persone

Milano - A Milano è tutto pronto per la, una delle manifestazioni più partecipate d’Italia dedicate ai diritti della comunità, organizzata dainsieme alle associazioni del Coordinamento Arcobaleno e con il patrocinio del Comune di Milano (non della Regione Lombardia).

Per l’edizione 2026 sono attese centinaia di migliaia di partecipanti, nonostante le condizioni climatiche estreme di questi giorni.

Partenza posticipata per le alte temperature

A causa del caldo intenso che sta interessando la città, gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza del corteo di un’ora e mezza per ridurre il rischio di malori tra i partecipanti.

La nuova partenza è fissata alle 17.00 (anziché alle 15.30), da via Vittor Pisani, nei pressi della Stazione Centrale.

Il percorso del corteo

Il corteo si svilupperà per circa 3 chilometri, attraversando le principali vie cittadine fino all’arrivo all’Arco della Pace, dove è previsto il momento conclusivo della manifestazione.

A seguire, la festa si sposterà al Parco Sempione, con palco, maxischermi e momenti di intrattenimento.

Il tema dell’edizione 2026

Il tema scelto per quest’anno è “Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti”, una dichiarazione politica e simbolica che riflette il clima di crescente attenzione e conflitto sui diritti civili in Italia e in Europa.

Nonostante il caldo eccezionale, l’adesione resta molto alta, confermando il Pride come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama sociale e culturale milanese.