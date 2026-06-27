Ucraina, attacco a Volgograd: almeno dieci feriti. Zelensky: "La Russia faccia un passo verso la pace"

Almenoa Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito a un attacco attribuito dalle autorità locali allecontro alcune installazioni militari russe.

A riferire del bilancio provvisorio sono state le autorità della città, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto e sulle conseguenze dell'attacco.

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a un confronto per arrivare alla fine del conflitto.

«L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner – ha dichiarato Zelensky – e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace».

Il presidente ucraino ha inoltre espresso gratitudine a quanti, insieme allo Stato, stanno lavorando per spingere Mosca verso una soluzione diplomatica e per contribuire alla protezione dell'Ucraina e della vita umana.