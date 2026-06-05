Crans-Montana, interrogatori per Jacques e Jessica Moretti sull’incendio al bar “Le Costellation”: 41 morti e 115 feriti

CRANS-MONTANA (Svizzera) – Si tengono oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale “Le Costellation”, tragedia che ha provocato 41 morti e 115 feriti.

L’udienza, che si svolge in forma di confronto tra le parti, è iniziata poco dopo le 8.30 alla presenza dei legali, della procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey e di oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l’avvocato Romain Jordan, incaricato dal Governo italiano nella costituzione di parte civile.

In apertura dell’interrogatorio, Jessica Moretti ha rilasciato una dichiarazione spontanea affermando: “Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti”.

Secondo quanto riferito dai legali delle parti civili, il confronto è considerato un passaggio cruciale dell’indagine. “Credo che i magistrati abbiano prove da sottoporre a entrambe le parti”, ha dichiarato Romain Jordan all’AFP, aggiungendo che l’obiettivo delle parti civili resta quello di ottenere risposte e chiarire la dinamica dei fatti. “Questo confronto è l’ultima opportunità per la coppia Moretti di dire tutta la verità”, ha sottolineato il legale.

L’inchiesta, tra le più complesse degli ultimi anni nella regione del Vallese, vede complessivamente 14 persone indagate con accuse che includono omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso per negligenza. Tra gli indagati figurano anche funzionari ed ex dipendenti comunali, mentre le autorità locali hanno ammesso l’assenza di controlli di sicurezza e prevenzione incendi nel locale dal 2019.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi sulla causa del rogo. Tra queste, quella che le fiamme siano state innescate da scintille provenienti da candele a fontana, che avrebbero incendiato la schiuma fonoassorbente presente nel soffitto del seminterrato, favorendo la rapida propagazione del fuoco.

L’inchiesta prosegue ora con l’obiettivo di chiarire le responsabilità individuali e istituzionali e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.