Brasile, rimonta vincente contro il Giappone: 2-1 e qualificazione agli ottavi del Mondiale

Houston - Il Brasile soffre, va sotto, ma alla fine ribalta il Giappone e conquista il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. Una partita complicata per la Seleção, costretta a inseguire dopo un primo tempo difficile, ma capace di reagire nella ripresa grazie all’esperienza dei suoi uomini più importanti.

A Houston i nipponici hanno sorpreso il Brasile portandosi avanti al 29’ con Sano, bravo a sfruttare il momento favorevole e a mettere pressione alla squadra verdeoro. La reazione brasiliana è arrivata nella seconda parte di gara, con Casemiro protagonista: il centrocampista ha trovato il gol del pareggio all’11’ della ripresa, riportando equilibrio nel match.

Il Giappone ha continuato a rendersi pericoloso, ma nel finale è emersa la maggiore qualità del Brasile. A decidere la sfida è stato Martinelli, autore del gol del definitivo 2-1 in pieno recupero, regalando alla sua nazionale una vittoria fondamentale.

La squadra brasiliana ora guarda avanti e prepara il prossimo appuntamento della competizione: agli ottavi affronterà la vincente della sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia, con l’obiettivo di continuare il cammino verso la fase decisiva del torneo.

Una prestazione non brillante sul piano del gioco, ma importante sotto il profilo della mentalità: il Brasile ha dimostrato di saper soffrire e reagire nei momenti difficili, caratteristiche fondamentali per una squadra che punta ad arrivare fino in fondo.