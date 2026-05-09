Tragedia a Chioggia, furgone si ribalta nell’Idrovia Sant’Anna: tre morti e sei sopravvissuti

Chioggia - Tre persone hanno perso la vita nella mattinata di oggi in località Ca’ Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in seguito a un grave incidente stradale che ha coinvolto un furgoncino con a bordo nove lavoratori stranieri.

Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in un canale intorno alle 6.30. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato il veicolo capovolto nell’acqua e ha immediatamente contattato i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportati dal nucleo sommozzatori regionale di Venezia e dall’autogru arrivata da Mestre. Le operazioni di recupero del mezzo si sono rivelate complesse e, una volta riportato il furgone in superficie, sono stati individuati all’interno i corpi senza vita di tre uomini.

Sei occupanti del mezzo sono riusciti invece a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Sono stati assistiti dal personale del Suem 118, intervenuto per prestare le prime cure e valutare le loro condizioni di salute.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e al successivo ribaltamento nel canale.